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Путину хватило для общения с Трампом двух слов

00:34
  • воскресенье
  • 02 декабря 2018

Президент России рассказал подробности провокации Киева в Черном море, но американский лидер остался при своем мнении

Владимир Путин подтвердил, что смог перекинуться парой слов с Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20. Их хватило, чтобы объяснить американскому президенту позицию Москвы по провокации Киева в Керченском проливе.
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Путин рассказал, что проинформировал Трампа о подробностях инцидента с украинскими кораблями, однако тот остался при своем мнении. Другие лидеры стран G20, по словам президента, отреагировали спокойнее.

"Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив", - подчеркнул президент, вновь указав на то, что действия кораблей были провокацией Киева.

О самом Трампе российский лидер отозвался в целом положительно, пишет "Интерфакс". По его словам, американский президент — человек очень опытный, взрослый, но с характером. Путин надеется, что встреча с ним все же состоится, когда Вашингтон будет к ней готов.

Владимир Путин и Дональд Трамп должны были провести переговоры в Буэнос-Айресе, но в последний момент американский президент отменил их. Причиной стал инцидент в Керченском проливе. В Кремле на решение Вашингтона отреагировали спокойно, заявив, что у Путина появилось время для полезных встреч. При этом на церемонии фотографирования лидеров стран G20 президенты даже не поздоровались.

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