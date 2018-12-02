Путин на саммите G20 рассказал о Трампе и ситуации на Украине

​Российский лидер сделал ряд важных заявлений

Президент России Владимир Путин подвел итоги саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Он призвал не ждать экономических прорывов после форума, но отметил, что государства выразили общий настрой на дальнейшую работу по обеспечению устойчивого глобального экономического роста, сообщает "ТВ Центр".

В ходе пресс-конференции Путин ответил на вопросы журналистов, в том числе, о встрече с американским лидером Дональдом Трампом и при каких условиях она может состояться. Президент прокомментировал введение военного положения на Украине после провокации Киева в Керченском проливе. Российский лидер также выразил надежду, что Москва и Лондон выйдут на путь позитивного развития двухсторонних отношений.

Итоговое коммюнике "двадцатка", вопреки страхам и опасениям, все же приняла. Пусть и получился документ общим по характеру, "округлым", как выразился Владимир Путин. Важен сам факт консенсуса. Спорные моменты, безусловно, возникали, а значит есть, над чем работать. Подпись под декларацией поставил и президент США Дональд Трамп. Первый вопрос российских журналистов главе государства: как теперь выстраивать отношения с американской стороной.

"Что касается срывов предварительных договорённостей, то, прежде всего, хотел бы сказать, что, по сути, инициатива изначально исходила от американской стороны. Потом мы эту встречу снесли в Париже, не желая разрушать запланированный график работы в рамках мероприятий, связанных со столетием окончания Первой мировой войны, чтобы не создавать проблем для хозяев. Перенесли на Буэнос-Айрес. Вы видели, к сожалению, столкнулись с этой провокацией в Чёрном море. Судя по всему, по этим соображениям американская сторона посчитала целесообразным эту встречу не проводить", - сказал Путин.

Президент России добавил, что несмотря на это, он пообщался с Трампом "на ногах" на полях саммита.

"В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Чёрном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня – своя. Мы остались при своём мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента. Жаль, что нам не удаётся провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела. Надеюсь, что эта встреча все-таки состоится, — тогда, когда американская сторона будет к этому готова", - добавил российский лидер.

Госсекретарь Майкл Помпео уже заявил, что Трамп хочет провести эти переговоры. Никаких предварительных условий Москва не ставит. Прекрасно понимая, что на кону стоит стабильность всего мира. США заявили о намерении выйти из договора по РСМД, в 2021 году истекает соглашение об ограничении стратегических и наступательных вооружений. Много кризисов, которые страны заинтересованы решать вместе. Инцидент в Керченском проливе Владимир Путин обсудил также с Канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Причем, привел им четкую хронологию событий.

"Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив? Что это такое? Это спланированная провокация, так и есть. Из документов усматривается и из показаний самих моряков. Вот и всё. Ну что здесь скажешь? Здесь возразить-то нечего", - подчеркнул президент России.

Он добавил, что не знает, убедил ли своих коллег в разговоре. При этом Путин рассказал, что именно его беспокоит.

"Вы знаете, что? Ведь, я уже говорил, хочу повторить: при более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военного положения, а теперь, в преддверии выборов, надо обязательно это сделать. Для чего? Естественно, для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране. Но что еще хуже – ведь ввели это военное положение в десяти областях, как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой и его политика не находит там единодушного одобрения. Но что это значит? Вот вдумайтесь: это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну на благонадежную и не очень", - отметил российский лидер.

Украина стала центральной темой всей пресс-конференции. Как отметил Владимир Путин, нынешние киевские власти не заинтересованы в урегулировании ситуации мирными средствами. Это партия войны.

"Потому что в условиях каких-то боевых действий, в условиях провокаций, с которыми мы имеем дело сейчас в Черном море, олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Это тот случай, когда и у нас, и на Украине описывается несколькими словами: "Кому война, а кому – мать родна". Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения. Легче списать все на внешнюю агрессию. Посмотрим, как дальше будут развиваться события на Украине. Нам это небезразлично, потому что это близкая нам страна", - подчеркнул Путин.

Речи об обмене украинских моряков пока не стоит, да и Киев официально такой запрос не направлял. Сейчас наши правоохранители оформляют все необходимые документы для привлечения их к ответственности. Напомнил Владимир Путин и историю арестованных Украиной российских рыбаков, назвав это – "произволом". Киев, кстати, ввел ограничения на въезд в страну россиянам мужского пола от 16 до 60 лет.

"Нет. Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы наоборот пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет. У нас контакты на рабочем уровне сохраняются, разумеется. Надеюсь, так и будет. Что касается контактов на высшем уровне, то я от них не отказываюсь. Хотя общаться сложно, потому что непонятно, о чем говорить", - отметил российский президент.

Он добавил, что по минским соглашениям ничего не выполняется.

"Договорились – уже год прошел или больше – развести в станице Луганская противоборствующие стороны. ОБСЕ, по-моему, 50 раз проинформировала о том, что созданы условия для этого развода, сформулированные украинской стороной, чтобы никто не стрелял в течение семи суток. ОБСЕ 50 раз констатировало, что это произошло, но украинские партнеры говорят: "Нет, но вы не слышали, а мы слышали, что кто-то стрелял". Все. Все стоит. Непонятно, о чем договариваться", - сказал Путин.

Непонятно о чем договариваться сейчас и с Лондоном. Премьер Великобритании Тереза Мэй и Владимир Путин на форуме виделись. Нормализация отношений - вопрос ближайшего будущего, надеется российский президент. Только вот глава генерального штаба Великобритании недавно заявил: Россия - гораздо большая угроза, чем запрещенные в нашей стране террористические группировки "Аль-Каида" и "Исламское государство".

"Я думаю, что когда такие заявления делаются и происходят какие-то сравнения, Россия ставится в один ряд с какими-то террористическими группировками и так далее – давайте это оставим на совести тех, кто это говорит и делает. Что касается терроризма, Россия, наверное, является страной номер один, которая вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом. Ну, а такие заявления продиктованы, как правило, желанием показать своему избирателю, показать своему населению жесткость позиции того или иного политика. Это все делается в расчете, прежде всего, на получение дополнительных очков внутри своей собственной страны", - сказал Путин.

На полях G20 Владимир Путин пообщался и с наследным принцем Саудовской Аравии. Страны намерены продлить соглашение по нефтедобыче и вместе внимательно следить за колебаниями рынков.

С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Японии Синдзо Абэ Владимир Путин встречается едва ли не на каждом международном форуме. Общих проектов много - поясняет президент. С Турцией недавно достроили морскую часть проекта "Турецкий поток", тесно взаимодействуют по Сирии. А с японским премьером Абэ договорились вернуться к декларации 1956 года.

Саммит официально завершен. Результат известен. Председательство G20 переходит Японии. К следующей встрече в Осаке странам предстоит разработать комплекс мер по борьбе с протекционизмом и предложить свои варианты реформирования ВТО. На это отводится год. По меркам глобальным не так много.

Матвей Шестаков, Максим Панкин, Иван Солимани-Лежнев, "ТВ Центр".