Путин после саммита G20 встретился с президентом Аргентины

Лидеры подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии

После завершения саммита "Большой двадцатки" начался официальный визит президента России Владимира Путина в Аргентину. Он встретился со своим коллегой Маурисио Макри, сообщает "ТВ Центр".

После церемонии фотографирования лидеры провели переговоры в узком формате. Позже к ним присоединились представители делегаций. Обе встречи прошли за закрытыми дверями. По итогам стороны подписали ряд совместных документов. В частности, соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

"Были рассмотрены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные темы. У нас состоялась действительно очень содержательная беседа и с глазу на глаз в узком составе и в расширенном формате. Только что подписан, как вы видели, солидный пакет двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов. Свидетельствует это всё о взаимном настрое укреплять российско-аргентинские отношения по всем направлениям", - сказал Путин.

По его словам, большое внимание было уделено решению экономических связей.

"В 2017 году товарооборот рост достиг 890 миллионов долларов, а за первые девять месяцев текущего года увеличился еще на 26%. По итогам этого года мы выйдем на миллиард долларов. Подробно оговорили с господином президентом (Макри, - прим. ред.) о важности углубления промышленной кооперации, реализации крупных двусторонних проектов. В этом контексте обсудили вопрос сооружения на территории Аргентины и АЭС по российским технологиям", - добавил российский лидер.