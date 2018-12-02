Париж познал "гнев Франции"

​Город пережил маленькую гражданскую войну

Во Франции полиция жестоко подавила массовые погромы и беспорядки, которые 1 декабря устроили по всей стране так называемые "желтые жилеты". Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ и водометы. В уличных столкновениях пострадали 110 человек, среди них 12 журналистов канала RT и корреспондент ВГТРК. Задержаны 300 демонстрантов.

Столкновения буквально напоминают рукопашную. Отряд полицейских бросался в сторону протестующих. В ответ им уже летели камни и файеры, передает "ТВ Центр".

Протест без правил. Взрывной коктейль ярости и жестокости. В один момент 20 человек ногами начали забивать полицейского. Тот чудом убежал. Поджигали коктейли Молотова прямо от вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. В итоге полиция раздавала удары резиновыми дубинками.

Движение "желтых жилетов" начиналось как гражданский протест против роста цен на топливо. Но вылилось в самые жестокие погромы в новейшей истории страны. Слезоточивый газ как ядовитый туман ползет от Триумфальной арки к площади Конкорд. От грохота шумовых гранат закладывает уши.

Площадь Шарля Де Голля буквально засыпана камнями, гильзами от слезоточивого газа. Это очередная попытка полицейских очистить периметр. Но все безуспешно. Протестующие расходятся небольшими группами и через некоторое время снова возвращаются к Триумфальной арке.

В департаменте Верхняя Луара "желтые жилеты" штурмовали здание местной префектуры. А в Париже на прилегающих к Елисейским полям улицах одну за другой поджигали припаркованные машины.

"Это гнев всей Франции. Всех, кто чувствует себя нелюбимым и обманутым. Средний и малообеспеченный класс. Все богачи нас надули! Они набивают кошельки и думать о нас не хотят!", - сказал пенсионер Доминик Бойе.

При этом надеть "желтый жилет", ставший символом протеста против роста цен на бензин, готовы все больше французов. 75% населения Республики поддерживают требования протестующих. Главное - уже не просто отменить налог на топливо, а уменьшить налоговые сборы для малообеспеченных. Протестующие утверждают, что налоги очень высокие и денег не хватает ни на что. Не спасают даже никакие правительственные льготы.

Попытка поговорить с властями по-хорошему провалилась. Первая встреча премьер-министра с представителями "желтых жилетов" закончилась едва начавшись. Зато погромы не прекращались до поздней ночи. В следующую субботу - очередная манифестация.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центр", Франция, Париж.