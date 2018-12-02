Макрон пришел в ярость из-за беспорядков в Париже

Президент Франции пообещал найти организаторов хаоса в столице страны

Во Франции полиция жестоко подавила массовые беспорядки, которые 1 декабря устроили "желтые жилеты". Уже несколько недель они протестуют против повышения цен на топливо, сообщает "ТВ Центр".

Правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты. В уличных столкновениях пострадали 110 человек, среди них 12 журналистов канала RT и корреспондент ВГТРК. Задержаны 300 демонстрантов. В Париже протестующие переворачивали и поджигали автомобили, крушили кафе, забрасывали полицейских камнями и файерами. Досталось и знаменитой Триумфальной арке - вандалы разгромили музей, разбили несколько статуй и исписали стены. Сейчас парижская достопримечательность закрыта для туристов. Правоохранители установили личности трех тысяч участников беспорядков. Только к ночи полицейским удалось остановить вандалов. Но "желтые жилеты" уже объявили о новой акции. Она пройдет в следующую субботу.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь в Аргентине, жестко осудил насилие и заявил, что все ответственные за него предстанут перед судом.

"То, что произошло сегодня в Париже не имеет ничего общего с мирным выражением недовольства. Ни одна из причин не оправдывает нападение на полицейских, разрушение магазинов, поджоги зданий, угрозы для прохожих или журналистов, а также осквернение Триумфальной арки. Ответственные за это насилие не хотят перемен, не хотят улучшений. Им нужен хаос. Они будут найдены и предстанут перед судом", - заявил Макрон.