ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон пришел в ярость из-за беспорядков в Париже

09:40
  • воскресенье
  • 02 декабря 2018

Президент Франции пообещал найти организаторов хаоса в столице страны

Во Франции полиция жестоко подавила массовые беспорядки, которые 1 декабря устроили  "желтые жилеты". Уже несколько недель они протестуют против повышения цен на топливо, сообщает "ТВ Центр".

Правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты. В уличных столкновениях пострадали 110 человек, среди них 12 журналистов канала RT и корреспондент ВГТРК. Задержаны 300 демонстрантов. В Париже протестующие переворачивали и поджигали автомобили, крушили кафе, забрасывали полицейских камнями и файерами. Досталось и знаменитой Триумфальной арке - вандалы разгромили музей, разбили несколько статуй и исписали стены. Сейчас парижская достопримечательность закрыта для туристов. Правоохранители установили личности трех тысяч участников беспорядков. Только к ночи полицейским удалось остановить вандалов. Но "желтые жилеты" уже объявили о новой акции. Она пройдет в следующую субботу.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь в Аргентине, жестко осудил насилие и заявил, что все ответственные за него предстанут перед судом.

"То, что произошло сегодня в Париже не имеет ничего общего с мирным выражением недовольства. Ни одна из причин не оправдывает нападение на полицейских, разрушение магазинов, поджоги зданий, угрозы для прохожих или журналистов, а также осквернение Триумфальной арки. Ответственные за это насилие не хотят перемен, не хотят улучшений. Им нужен хаос. Они будут найдены и предстанут перед судом", - заявил Макрон.

Главное сегодня
7 Макрон пришел в ярость из-за беспорядков в Париже
7 Макрон пришел в ярость из-за беспорядков в Париже
Полиция Франции в Париже
Полиция Франции в Париже
Протесты "желтых жилетов" в Париже
Протесты "желтых жилетов" в Париже
Полиция Франции во время уличных беспорядков
Полиция Франции во время уличных беспорядков
Личные беспорядки во Франции
Личные беспорядки во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿