Россияне приготовили для сирийских детей новогодние подарки

​Солдатам и офицерам, которые получили тяжелые ранения, передали инвалидные коляски и теплые вещи

Сотрудники Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в военный госпиталь Алеппо, сообщает "ТВ Центр".

Солдатам и офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе боевых действий, передали 25 инвалидных колясок и теплые вещи. Наши военные и российские благотворительные фонды и впредь будут оказывать посильную помощь раненым бойцам и их семьям. В частности, для детей уже готовят новогодние утренники и подарки.