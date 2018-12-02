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Россияне приготовили для сирийских детей новогодние подарки

09:53
  • воскресенье
  • 02 декабря 2018

​Солдатам и офицерам, которые получили тяжелые ранения, передали инвалидные коляски и теплые вещи

Сотрудники Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в военный госпиталь Алеппо, сообщает "ТВ Центр".

Солдатам и офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе боевых действий, передали 25 инвалидных колясок и теплые вещи. Наши военные и российские благотворительные фонды и впредь будут оказывать посильную помощь раненым бойцам и их семьям. В частности, для детей уже готовят новогодние утренники и подарки.

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