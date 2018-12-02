Трамп отказался ссориться с Китаем

Президент США рассказал о великолепных "личных отношениях" с лидером КНР

Президент США Дональд Трамп встретился на полях саммита G20 в Аргентине с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры договорились, что Вашингтон не будет снова повышать тарифы на китайские товары, ввозимые в Соединенные Штаты.

"Президент Трамп согласился, что оставит 10% пошлины на товары стоимостью 200 миллиардов долларов и не будет с 1 января 2019 года повышать их до 25%", - отмечается в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.

По ее словам, Пекин теперь расширит объемы закупок американских товаров, в том числе, сельхозпродукции. Благодаря этому, произойдет сокращение серьезного дефицита США в торговле с Китаем, сообщает "Интерфакс".

Переговоры лидеров длились более двух часов. Перед этим Трамп заявил, что надеется на взаимовыгодные договоренности по торговле с Китаем. Он добавил, что этому могут способствовать его "великолепные" личные отношения с Си Цзиньпином.

Сам лидер Китая сказал, что отношения между Пекином и Вашингтоном "имеют срезное влияние, и обе страны несут большую ответственность в деле содействия глобальному миру и процветанию".

Торговая война между США и Китаем идет с начала 2018 года. Вашингтон и Пекин повышают торговые пошлины на различные товары. Так, США ввели дополнительные таможенные пошлины на товары из КНР на сумму в 250 миллиардов долларов. в ответ Китай ввел аналогичные пошлины на американские товары на сумму в 110 миллиардов долларов.