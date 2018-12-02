Актер-каратель Пашинин устроил истерику в эфире и выпросил еду за интервью

Российский артист, воевавший на стороне ВСУ, перебивается случайными заработками

Анатолий Пашинин дал интервью в эфире украинского телеканала. Для столь важного события артист надел красную вышиванку с узорами в виде свастики. На программе артист рассказал о том, как живет после возвращения с Донбасса.

Найти работу актер так и не смог, перебивается случайными заработками. "Ребята иной раз звонят: "Деньги нужны? Есть возможность подзаработать гривен 500". Выехать, разгрести. Сейчас же этот… отопительный сезон, люди дровами запасаются поэтому загрузить, выгрузить, привезли, поколоть", - рассказал Пашинин.

Когда же речь в интервью пошла о кино, артист разозлился. По мнению Пашинина, на Украине талантливым артистам не дают реализовать свой потенциал, а представителей поп-кульруры незаслуженно превозносят. "Эти Лораки, эти потомственные Ступки, они ******** (великолепно. - Прим.Ред.) себя чувствуют!" - возмутился артист.

Кроме того, в ходе передачи выяснилось, что актер считает себя политиком. "Политика — это множественность интересов. У меня ******* (очень много. - Прим.Ред.) интересов. У меня миллион планов, идей. Мне удобно и одному. Реализовывать буду, когда будет возможность", - отрезал Пашинин. В ближайших президентских выборах артист великодушно отказался участвовать. "Я не понимаю, почему надо как в овощной лавке выбирать что-то из гнилья?" - цитирует Анатолия КП.

Под конец беседы актер устроил истерику. Пашинина взбесило, что ведущая упомянула Михаила Пореченкова. "Хватит уже о нем ***, честное слово ****, уже хватит! И вырезать это все!" - закричал артист.

Успокоившись Пашинин решил, что раздавать интервью, на которых ему треплют нервы, бесплатно - негоже. "Меня в последнее время делают счастливым очень простые вещи. Сытный ужин сделает меня очень счастливым, это такой намек", - лукаво улыбнулся он ведущей.

Напомним, что актер славится своими неоднозначными заявлениями. Ранее он признался, что кайфует от войны и, целясь, всегда хочет попасть в человека. Анатолий Пашинин вступил в добровольческий батальон в Донбассе в 2017 году. Возвращаться в Россию артист не собирается.