Украина попыталась устроить войну между Германией и Россией

Экс-глава МИД ФРГ раскритиковал Киев из-за реакции на Керченский конфликт

Берлин не должен позволить втянуть себя в военный конфликт с Москвой, утверждает бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. По его словам, Украина уже предприняла попытку стравить ФРГ и Россию.

В интервью газете Tagesspiegel Габриэль раскритиковал требования Киева направить военные корабли в Черное море, а также предложение генсека Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр закрыть международные порты для российских судов, которые приходят из региона Азовского моря. По его мнению, немецкий политик делает такие заявления, чтобы набрать очки во внутриполитической борьбе.

Также Габриэль сказал, как на самом деле должна вести себя Германия в сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что Берлин должен взять на себя роль посредника, а не участника конфликта, передает ТАСС.

25 ноября Киев устроил опасную провокацию в зоне Керченской переправы в Черном море. Украинские суда были задержаны российской стороной с применением оружия. После этого суд арестовал 24 граждан Украины по делу о нарушении российской госграницы. После этого Верховная Рада одобрила введение в стране военного положения в ряде областей. Также президент Украины Петр Порошенко сообщил о начале сборов резервистов в регионах страны, где действует военное положение.