Не расслабляйтесь: США напомнили России о санкциях из-за Скрипалей

В Госдепе рассказали о требованиях американского законодательства

Администрация США все еще планирует ввести вторую часть санкций в отношении России по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери. Об этом рассказал представитель американского Госдепартамента.

"Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования законодательства", - сказал представитель Госдепа. Он имел ввиду Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. Документ предписывает применить санкции.

Ранее стало известно, что США внимательно изучат последствия новых ограничительных мер против России по делу Скрипалей для своей национальной безопасности. В Госдепе заявили, что этот процесс займет некоторое время.

Как отметил помощник американского госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, Вашингтон будет с осторожностью выбирать санкции второго этапа против России. По его словам, на этот раз меры будут "более драконовскими".

6 ноября Госдеп уведомил Конгресс США об истечении срока, к которому Россия должна была предоставить официальные заверения об отсутствии планов использовать химоружие по требованию Вашингтона. В связи с этим Соединенные Штаты вынуждены ввести вторую часть санкционного пакета, который вступил в силу 27 августа текущего года, по делу Скрипалей.

Первый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей включал прекращение выдачи лицензий на экспорт российским госкомпаниям американских вооружений и продукции двойного назначения, кроме экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Кроме того, нашей стране было отказано в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого учреждения Соединенных Штатов. Второй пакет предусматривает несколько вариантов ограничений, которые могут нанести значительный удар по российской экономике.