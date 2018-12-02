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Новая РЛС в Мордовии засечет пуски ракет в 2 тысячах километров от России

11:33
  • воскресенье
  • 02 декабря 2018

​В 2019 году на вооружение России будет взята новая система обнаружения массового взлета гиперзвуковых ракет и авиации

На опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила новая радиолокационная станция, сообщает "ТВ Центр".

Она может обнаружить массовый взлет гиперзвуковых ракет или авиации. Даже если это происходит в двух тысячах километрах от границ России. В Минобороны заявили, что РЛС является важным звеном в комплексе разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.

Система будет взята на вооружение в 2019 году после завершения государственных испытаний.

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