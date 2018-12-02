Режиссеры и дизайнеры рассказали о путях борьбы со СПИДом

​Эксперты озвучили число зараженных жителей Земли

О роли социальной рекламы в борьбе со СПИДом говорили участники дискуссионного медиаклуба в Москве, передает "ТВ Центр".

Свое мнение выразили врачи, режиссёры и дизайнеры. Эксперты подчеркнули: в нашей стране хорошо развита система выявления больных, при этом важной проблемой остаётся низкая информированность граждан.

"Инфекция у 77 миллионов жителей земли, половина из них умерло и люди продолжают заражаться. Есть лекарства, но нет вакцины, поэтому говорить о победе нельзя. Значит, мы должны сообщать людям об этой опасности, об этой инфекции, разными методами, которые просто должны дойти до каждого", - сказал руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, доктор медицинских наук Алексей Мазус.