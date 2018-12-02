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На юге России заледенели дороги

12:29
  • воскресенье
  • 02 декабря 2018

А в Москве борются со снегопадом

В Ростовской области, где после снегопада прошёл ледяной дождь, усиленные наряды ГИБДД начали следить за обстановкой на дорогах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ночь на 2 декабря движение на некоторых трассах пришлось перекрыть. В Таганроге водитель автобуса не смог затормозить на льду и врезался в столб. Следовавший за ним другой автобус  тоже сильно занесло. О пострадавших не сообщается.

Снегопад накрыл этой ночью и Москву. На расчистку улиц уже вышли сотни единиц спецтехники. Дороги обрабатывают противогололёдным реагентом.

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