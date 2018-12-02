На юге России заледенели дороги

А в Москве борются со снегопадом

В Ростовской области, где после снегопада прошёл ледяной дождь, усиленные наряды ГИБДД начали следить за обстановкой на дорогах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ночь на 2 декабря движение на некоторых трассах пришлось перекрыть. В Таганроге водитель автобуса не смог затормозить на льду и врезался в столб. Следовавший за ним другой автобус тоже сильно занесло. О пострадавших не сообщается.

Снегопад накрыл этой ночью и Москву. На расчистку улиц уже вышли сотни единиц спецтехники. Дороги обрабатывают противогололёдным реагентом.