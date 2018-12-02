Российский "Пенициллин" уничтожит артиллерию США

Новый комплекс звукотепловой разведки станет серьезной угрозой для американской армии

Западные эксперты оценили новейший российский комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин". По мнению журнала National Interest, разработка может стать серьезной угрозой для тяжелой артиллерии армии США.

"Пенициллин" способен определить траекторию и место попадания не только снарядов крупного калибра или ракет, но даже простых минометных боеголовок. Его западные аналогии такого не умеют. Эксперты считают, что российский комплекс с легкостью уничтожит американское вооружение.

Отмечается, что "Пенициллин" менее чем за пять секунд выявляет источник выстрела. Радиус обнаружения при этом составляет 25 километров. Кроме того, данная система будет почти невидима для "вражеских" радаров.