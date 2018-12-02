Отказавшейся выступать в России Ротару готовят суровое наказание

Поклонники не поддержали решение певицы, проигнорировавшей престижную премию

Народная артистка СССР София Ротару может дорого заплатить за отказ выступать в России из-за введенного на Украине военного положения. Ситуацию для TVC.Ru прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

"София Ротару пошла на попятную. Сначала Лайма Вайкуле заявила, что в Крым не поедет, а теперь Софья Михайловна отказалась от концертов, корпоративных мероприятий и любых съемок в России. А ведь она была одной из немногих, кто долгое время не был подвержен антироссийской истерии. Указывать в качестве повода военное положение на Украине мне кажется крайне недальновидно", - пояснил общественный деятель.

Однако, по мнению Манукяна, свято место пусто не бывает. "Уверен, что найдутся молодые артисты из Украины, которые захотят прийти ей на смену. Уверен, что нынешний маразм в бывшей советской республике артисты нового поколения сведут на нет. Именно таким образом и случится ротация поколений артистов", - подчеркнул он.

Общественный деятель считает, что певица может дорого заплатить за отказ выступать в России. "София Ротару - народная артистка СССР, свое звание она получила за талант и за творчество. Россия - правопреемник СССР и мне кажется, что руководство нашего государства вправе лишить ее этого звания, если Ротару решила свой талант и творчество поставить на службу обезумевшей украинской военщине, которая ежедневно несет тонны бреда про нашу страну", - заключил эксперт.

Напомним, 1 декабря стало известно, что София Ротару отказалась от участия в престижной российской премии "Песня года". Также артистка отменила все выступления на территории России. Свое решение певица объяснила военным положением, введенным на Украине.