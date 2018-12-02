Порошенко назвал военные цели России на Украине

Президент незалежной продолжает раскручивать миф о кровожадной Москве

Россия планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, утверждает президент Украины Петр Порошенко. К такому выводу он пришел из-за инцидента в Керченском проливе.

"Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск", - отметил Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group.

Свои слова он ничем не подтвердил, передает РИА Новости. Ранее он заявил, что Кремль проверяет, согласится ли мир на превращение Азовского и Черного морей в "российское озеро". Он отметил, что Россия якобы разместила около украинской границы 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

Ранее Украина закрыла въезд в страну мужчинам с российским гражданством старше 16 и младше 60 лет. также Порошенко отметил, что необходимо ужесточить правила регистрации уже въехавших на территорию Украины россиян

25 ноября Киев устроил опасную провокацию в зоне Керченской переправы в Черном море. Украинские суда были задержаны российской стороной с применением оружия. В итоге суд арестовал 24 граждан Украины по делу о нарушении российской госграницы.

После этого Верховная Рада одобрила введение в стране военного положения в ряде областей. Порошенко сообщил о начале сборов резервистов в регионах страны, где действует военное положение. Также он начал говорить о якобы готовящемся вторжении России.

До этого Киев неоднократно заявлял, что Москва якобы вмешивается в дела Украины. МИД России назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".