Полиция потребовала обвинить премьера Израиля в коррупции

Нетаньяху утверждает, что "ничего не было"

Полиция Израиля объявила, что скоро рекомендует предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, а также его супруге Саре по подозрению в коррупции. У местных правоохранительных органов есть доказательства причастности главы правительства и его супруги к коррупционным схемам в связи с компанией Bezeq Telecom Israel. За особое отношение со стороны премьера она на своем новостном портале в позитивном ключе освещала его деятельность.

Теперь полиция передаст дело генпрокурору и рекомендует обвинить чету Нетаньяху во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сам премьер-министр Израиля заявил, что не боится действий полиции. Он подчеркнул, что у рекомендаций полиции нет легальной силы. Нетаньяху напомнил, что недавно власти отклонили рекомендации правоохранительных органов в отношении целого ряда публичных фигур.

"Компетентные структуры, уверен, после изучения дела, придут к такому же заключению: ничего не было, потому ничего и не будет", - приводит его слова ТАСС.

Это дело о коррупции стало уже третьим, которое было возбуждено против израильского премьера.