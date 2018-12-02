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Инспектор ДПС остановил машину полицейского и выстрелил себе в ногу

13:46
  • воскресенье
  • 02 декабря 2018

Мужчина пережил нападение агрессивной женщины

Инспектор ДПС остановил автомобиль Infiniti в подмосковном Пушкино. Однако водитель отказался выходить из машины и не стал предъявить документы для проверки.

Вместо этого в адрес сотрудника полиции посыпались ругательства и угрозы со стороны пассажирки, которая вела себя агрессивно. В итоге инспектор был вынужден достать табельное оружие и привести его в боевую готовность, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Увидев это пассажирка автомобиля набросилась на сотрудника ДПС. От неожиданности полицейский случайно выстрелил себе в правое бедро. По данному факту начата проверка, сообщает Агентство "Москва".

Между тем, за рулем остановленной иномарки находился сотрудник одного из подразделений МУ МВД России "Мытищинское". Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также его привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей.

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