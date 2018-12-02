От Конфуция до Тарасова: кому в Москве поставят памятники

Столичные скульпторы раскрыли свои планы

Конфуций, Александр Солженицын, Валерий Чкалов, Анатолий Тарасов - тот, который хоккейный тренер, и даже... Му-Му. Всех этих людей и одну собаку объединяет то, что скоро в Москве им всем поставят памятники. Процедура сложна и полна нюансов. Кого именно нужно увековечить? Если есть кого, то где? Если есть где, то как должна выглядеть композиция? И, даже после того как все этапы согласований пройдены, не факт, что монумент приживётся на выбранном месте. Не всем ведь так везёт как Минину и Пожарскому, без памятника которым Красную Площадь уже невозможно представить.

На площади Борьбы - следы трагедии. Бронзовый Венечка Ерофеев чуть не лишился своей второй половины, передает "ТВ Центр". Очень похоже, что кто-то пытался похитить девушку с постамента. Её пытались оторвать, но не смогли этого сделать.

Историк Наталья Самовер объясняет произошедшее просто: "девушка ждущая" кого-то сильно зацепила. Если бы еще она стояла не в Москве, а в Петушках - всё в этой композиции было бы идеально. По-ерофеевски.

"Перед тем, как открыть памятник на этом месте, девушку действительно возили в Петушки. Символически она там побывала. Вот этот замысел, который просвечивал, но не реализовался, - важно, чтобы о нем знали", - отметила историк, координатор общественного движения "Архнадзор" Наталья Самовер.

Салават Щербаков своих замыслов не скрывает. Вот только спрашивать его - где будет стоять памятник - не нужно. И это при том, что Щербаков сейчас чуть ли не самый востребованный скульптор страны. Только за последнее время он создал памятник князю Владимиру и оружейнику Калашникову, патриарху Гермогену и Александру Первому. А вот с Петром и Февроньей не сложилось.

"Казалось бы - семейные ценности, по всей стране памятник ставят. Вдруг некие депутаты муниципального собрания говорят: а они в Москве не жили", - сказал Скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

С теми, кто в столице жил, тоже не всё так просто. Сам процесс - от подачи заявки до утверждения - в законе прописан четко. Это может сделать хоть группа товарищей, хоть один-единственный человек. Но, пройдя все этапы, включая независимую экспертизу и худсовет, можно услышать "нет!" от соседа по подъезду.

"Я называю это местным эгоизмом. Когда житель не хочет увидеть рядом со своим домом памятник. А памятник этот связан с названием этой улицы, например. Связан с историей, которая признаётся", - сказал заслуженный архитектор России, председатель Комиссии по монументальному искусству Московской Городской Думы Игорь Воскресенский.

Классический пример - памятник Булгакову на Патриарших. Жители уже более 20 лет держат глухую оборону. А вот против памятника Каро Алабяну на улице Алабяна выступают общественные деятели.

"Для меня он - антигерой. Человек, который искалечил судьбы многих величайших архитекторов", - сказала историк архитектуры Александра Селиванова.

Профессиональное сообщество в недоумении. Да, Алабян возглавлял союз архитекторов в суровые времена. Но театр Российской Армии, вестибюль станции Краснопресненская, павильон Армения на ВДНХ - это ведь тоже он.

"Удалось человеку внести ценное в ансамбль Москвы? Вот в этот вечный ансамбль, который веками создается? Конечно, я считаю, он заслуживает памятник", - отметил архитектор, председатель совета Союза московских архитекторов Марк Гурари.

Евгений Бабенко делится наболевшим. Четыре года жители Арбата мечтают увековечить в бронзе своего знаменитого соседа - Георгия Вицина. Нашли спонсоров и скульпторов, эскизов - хоть отбавляй. Но сделать ничего не могут. По семейным обстоятельствам.

"Родственники, участвующие в нашем обсуждении сюжетов, предложили совершенно другой памятник. Стоимость несимпатичная - 22 миллиона", - сказал глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

Такую сумму найти трудно. Но порой гораздо сложнее выбрать место для памятника. Москве часто дарят скульптуры. В 1994-м город-побратим Дюссельдорф преподнес бюст Генриха Гейне. Куда девать? Решили поставить в атриуме библиотеки иностранной литературы. Вскоре таким же образом здесь появились Леонардо, Ганди, Макиавелли. Сердобольные жители близлежащих районов приняли их, как родных.

"Частенько можно было увидеть, что люди несут цветы к памятнику, куличи, даже раскрашенные яйца пасхальные. Создалась такая городская легенда, что у нас тут чуть ли не эксклюзивное, очень дорогое кладбище - захоронение великих людей", - отметила директор по международной и образовательной деятельности библиотеки иностранной литературы Светлана Горохова.

Есть и другие варианты размещения: собственные галереи, музеи, торговые центры. На частной территории можно ставить всё, что угодно, не спрашивая мнения худсовета.

Невероятное возбуждение в соцсетях вызвала скульптурная композиция на Саввинской набережной. Авторы утверждают: это рог единорога, охраняющего спрятанные под землей сокровища тамплиеров. А народ видит фаллический символ. Который, оказывается, нужно еще и потереть на счастье.

"Тереть нужно в любом месте, это практически собака. Будущая собака, которая стоит на Площади Революции", - заявил директор по маркетингу PR-агентства Андрей Червонский.

Бронзовую собаку в подземке ежедневно полируют тысячи людей. Загадывают желания и на поверхности. У золотой рыбки и скакунов на Манежной площади, у памятника Чайковского перед консерваторией. Может, дело не в суевериях. А в признании.

Ольга Стрельцова, Александр Голубев, Владимир Петров, "ТВ Центр".