Появились новые данные о встрече Путина и Трампа

Помощник российского президента рассказал об отношениях двух лидеров в настоящее время

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл вероятную дату встречи Владимира Путина с главой американского Белого дома Дональдом Трампом. При этом, и Москва и Вашингтон желают, чтобы переговоры прошли раньше июня.

"Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июне на "двадцатке". Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, теперь снова предстоят переговоры для подготовки встречи двух лидеров.

При этом Ушаков затруднился ответить на вопрос, действительно ли встреча двух лидеров будет невозможна до тех пор, пока требование Вашингтона вернуть участвовавшие в керченском инциденте корабли и моряков на родину, не будет выполнено, передает "Интерфакс".

Помощник российского лидера отметил, что российская и американская стороны готовились к возможным встречам двух президентов в Париже 11 ноября и Буэнос-Айресе на саммите G20. Однако "ни первый, ни второй случай не были реализованы".

Полноценные переговоры между Путиным и Трампом должны были пройти на саммите G20 в Аргентине. Однако глава Белого дома в последний момент отменил встречу. Решение он объяснил произошедшим в Керченском проливе, когда украинские военные корабли устроили провокацию. Президент США потребовал вернуть на родину задержанных украинских моряков. До тех пор встречи якобы не будет.

Сами Путин вместо переговоров с американским лидером провел их с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и турецким лидером Реджером Эрдоганом.

Саммит "Большой двадцатки" в Японии пройдет в июне 2019 года.