Названы соперники сборной России в отборочном турнире Евро-2020

Самым серьезным соперником станет Бельгия

Сборная России по футболу узнала своих соперников по отборочному турниру на чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщает TVC.Ru.

Команда Станислава Черчесова сыграет со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Сборная Бельгии станет самым серьезным противником для россиян в отборочной группе I. Команда Роберто Мартинеса заняла третье место на прошедшем летом чемпионате мира в России. В рейтинге ФИФА она занимает первое место.

Шотландия на ЧМ-2018 не попала, но также опережает Россию в этом рейтинге. Если команда Черчесова располагается на 48 позиции, то сборная с Британских островов – на десять строчек выше.

А вот остальные команды точно должны быть по зубам россиянам. Сборная Кипра находится на 86 месте в рейтинге, Казахстан на 120-м, а Сан-Марино и вовсе замыкает таблицу, занимая 211 место.

Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта 2019 года по 31 марта 2020-го.

Финальный турнир чемпионата Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020. Часть матчей примет стадион в Санкт-Петербурге. Финальный матч пройдет в Лондоне.