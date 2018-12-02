Лавров рассказал о возможной роли Киева в отмене встречи Путина и Трампа

​Глава МИД России вспомнил о частых провокациях накануне важных событий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инцидент в Керченском проливе мог быть специально устроен в качестве повода для отмены встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине.

"Я не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений. Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики"",- сказал Лавров в эфире телеканала "Россия-1".

Также он подчеркнул, что даже не будет загадывать, когда именно может состояться новая полноценная встреча двух лидеров, сообщается на сайте МИД России.

Лавров добавил, что сейчас премьер-министр Великобритании Тереза Мэй требует от Брюсселя изменить в еще более худшую сторону политику на российском направлении.

"Но мы уже хорошо знаем наших партнеров. Их адекватность в контексте решения актуальных, серьезных задач вызывает огромные вопросы. Есть настоящие, невымышленные угрозы – борьба с ними нисколько не выигрывает, когда эта задача приносится в жертву конъюнктурным, геополитическим соображениям", - подчеркнул министр.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, скорее всего, встретятся на саммите "Большой двадцатки" в Токио в июне следующего года. При этом, и Москва и Вашингтон желают, чтобы переговоры прошли раньше лета 2019-го.

Путин и Трамп должны были провести полноценные переговоры на саммите G20 в Аргентине. Тем не менее, глава Белого дома в последний момент отменил встречу, заявив, что до тех пор, пока украинские моряки не будут возвращены на родину, переговоры не состоятся.