"В холоде и голоде": ужасающие условия жизни украинских солдат

Военнослужащие пожаловались на сокращение обеспечения

Украинские солдаты терпят лишения. Отправленные Киевом в Донбасс военнослужащие буквально загибаются от голода. Об этом они рассказали журналисту Михаилу Ухману.

"Недавно ко мне обратились бойцы. Их уже несколько дней не обеспечивают продуктами. Они уже почти девять дней на полном нуле, и у них нет продуктов. Их не обеспечили пайком, им урезали норму", – написал он в Facebook.

Как стало известно Ухману, военнослужащим в течение девяти дней не привозят продовольствие. Солдаты вынуждены доедать то, что оставили предыдущие бойцы. "Кто-то говорит, что у них зарплата 17 тысяч, и "Пусть покупают себе сами". Вы хотя бы одну ночь придите на позиции, и побудьте в холоде и голоде одну ночь, я уже не говорю о том, что крысы бегают, не дают воевать, и тогда вы почувствуете, что такое армия", - ужаснул журналист рассказом.

По словам Ухмана, среди солдат распространяются упаднические настроения. "Нам рассказывают, что в армии все классно, украинскую армию кормят по стандартам НАТО, что им дадут какие-то новые Ford. Только я так понимаю, что "украинская армия" – это Национальная гвардия где-то возле Киева, а кто позаботится о ребятах тут?" - возмущается журналист.