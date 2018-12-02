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"В холоде и голоде": ужасающие условия жизни украинских солдат

16:12
  • воскресенье
  • 02 декабря 2018

Военнослужащие пожаловались на сокращение обеспечения

Украинские солдаты терпят лишения. Отправленные Киевом в Донбасс военнослужащие буквально загибаются от голода. Об этом они рассказали журналисту Михаилу Ухману.
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"Недавно ко мне обратились бойцы. Их уже несколько дней не обеспечивают продуктами. Они уже почти девять дней на полном нуле, и у них нет продуктов. Их не обеспечили пайком, им урезали норму", – написал он в Facebook.

Как стало известно Ухману, военнослужащим в течение девяти дней не привозят продовольствие. Солдаты вынуждены доедать то, что оставили предыдущие бойцы. "Кто-то говорит, что у них зарплата 17 тысяч, и "Пусть покупают себе сами". Вы хотя бы одну ночь придите на позиции, и побудьте в холоде и голоде одну ночь, я уже не говорю о том, что крысы бегают, не дают воевать, и тогда вы почувствуете, что такое армия", - ужаснул журналист рассказом.

По словам Ухмана, среди солдат распространяются упаднические настроения. "Нам рассказывают, что в армии все классно, украинскую армию кормят по стандартам НАТО, что им дадут какие-то новые Ford. Только я так понимаю, что "украинская армия" – это Национальная гвардия где-то возле Киева, а кто позаботится о ребятах тут?" - возмущается журналист.

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