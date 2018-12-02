Известные боксеры прокомментировали бой между Уайлдером и Фьюри

Леннокс Льюис недоволен судейством поединка

В Лос-Анджелесе состоялся турнир по профессиональному боксу. Его венчал поединок в супертяжёлом весе по версии WBC между американцем Деонтеем Уайлдером и бывшим чемпионом мира британо-ирландцем Тайсоном Фьюри.

Боксеры провели в ринге 12 раундов. Их бой победителя не выявил. При этом Фьюри дважды был в нокдауне. Этот результат сохранил чемпионский титул для Уайлдера.

Бой прокомментировал экс-чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис. По его мнению, судейство поединка оставляло желать лучшего. В связи с этим он вспомнил свой первый бой с Эвандером Холифилдом.

"Это как непросто британцу забрать чей-то пояс в Америке, хотя это то, что мы видели четко. Большой успех для Тайсона Фьюри, который не перестает меня удивлять. Держи голову высоко", - написал Льюис в своем Twitter.

This #WilderFury judging takes me back to my first fight with @holyfield Just goes to show how hard it is for a Brit to come to America and take someone’s belt even tho that’s what we clearly saw. Big up to @Tyson_Fury who never ceases to amaze me. Hold ur head high! ������������ — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 2 декабря 2018 г.

А вот президент WBC Маурисио Сулейман отметил, что бой оказался сенсационным и драматичным, сообщает РИА Новости. По его словам, теперь оба боксера заслужили хороший отдых.

"И теперь второй бой этих боксеров захотят увидеть все. Тяжелый вес возвращается. В 2019 году мы можем стать свидетелями боев таких боксеров, как Энтони Джошуа, Фьюри, Диллиан Уайт, Уайлдер, Луис Ортис и других", - подчеркнул Сулейман.

Сам Уайлдер заявил, что ч учетом двух нокдаунов, он оказался сильнее оппонента.

"Мы оба воины, но, думаю, эти нокдауны обеспечили мне победу. Как бы то ни было, гарантирую, что во втором поединке я одолею Фьюри", - приводит его слова "Чемпионат.com".

По словам Фьюри, бой выиграл он, несмотря на то, что дважды был в нокдауне. Он также отметил, что у него будет реванш с Уайлдером.