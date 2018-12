Известные боксеры прокомментировали бой между Уайлдером и Фьюри

В Лос-Анджелесе состоялся турнир по профессиональному боксу. Его венчал поединок в супертяжёлом весе по версии WBC между американцем Деонтеем Уайлдером и бывшим чемпионом мира британо-ирландцем Тайсоном Фьюри.

Боксеры провели в ринге 12 раундов. Их бой победителя не выявил. При этом Фьюри дважды был в нокдауне. Этот результат сохранил чемпионский титул для Уайлдера.

Бой прокомментировал экс-чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис. По его мнению, судейство поединка оставляло желать лучшего. В связи с этим он вспомнил свой первый бой с Эвандером Холифилдом.

"Это как непросто британцу забрать чей-то пояс в Америке, хотя это то, что мы видели четко. Большой успех для Тайсона Фьюри, который не перестает меня удивлять. Держи голову высоко", - написал Льюис в своем Twitter.

This #WilderFury judging takes me back to my first fight with @holyfield Just goes to show how hard it is for a Brit to come to America and take someone’s belt even tho that’s what we clearly saw. Big up to @Tyson_Fury who never ceases to amaze me. Hold ur head high! ������������