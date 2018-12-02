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Рекордный клип Арианы Гранде "сломал" интернет

17:37
  • воскресенье
  • 02 декабря 2018

Видео набрало миллион просмотров за 35 минут

Клип популярной американской певицы Арианы Гранде Thank You, Next стал обладателем рекорда YouTube по скорости набора просмотров. Его опубликовали 30 ноября, но всего за 35 минут он набрал миллион просмотров.

Также он побил рекорд по скорости достижения отметок в 5, 10, 25 и 50 миллионов просмотров. По состоянию на 17:30 воскресенья по московскому времени он набрал уже более 72 миллионов просмотров.

Как отметили представители видеохостинга, ролик оказался настолько популярным, что попросту "сломал" работу YouTube. Также отмечается, что комментарии работают. Однако под клипом они появляются не сразу.

В августе Ариана Гранде победила в номинации лучший поп-хит года по версии MTV. Такого успеха она добилась благодаря композиции No Tears left to cry.

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Кадр из клипа Арианы Гранде
Кадр из клипа Арианы Гранде
Кадр из клипа Арианы Гранде
Кадр из клипа Арианы Гранде
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