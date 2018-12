Рекордный клип Арианы Гранде "сломал" интернет

Клип популярной американской певицы Арианы Гранде Thank You, Next стал обладателем рекорда YouTube по скорости набора просмотров. Его опубликовали 30 ноября, но всего за 35 минут он набрал миллион просмотров.

Также он побил рекорд по скорости достижения отметок в 5, 10, 25 и 50 миллионов просмотров. По состоянию на 17:30 воскресенья по московскому времени он набрал уже более 72 миллионов просмотров.

@ArianaGrande the thank u, next video was so good, it broke the internet (or at least delayed YouTube comments from posting for a bit).



Comments are still working on the video, they're just delayed! https://t.co/osq64npfpt