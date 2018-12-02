Гол Глушакова помог "Спартаку" обыграть "Локомотив"

Федор Смолов вновь не забил пенальти

Московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" в центральном матче 16 тура РПЛ. Команда Олега Кононова была сильнее коллектива Юрия Семина со счетом 2:1, передает TVC.Ru.

Хозяева стадиона открыли счет в начале матча. Сделал это бывший игрок "Локомотива" Денис Глушаков, забив головой после подачи Софьяна Ханни.

После этого "красно-белые" имели еще несколько возможностей забить. На 30 минуте сделать это могли гости, но Федор Смолов пробил выше ворот с трех метров. А на 37 минуте Луиз Адриано удвоил преимущество "Спартака", забив головой, как и Глушаков.

Во втором тайме "Локомотив" заиграл увереннее. Это вылилось в пенальти в ворота Артема Реброва на 67 минуте и красную карточку защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, прервавшему полет мяча в ворота рукой. Но Федор Смолов, как и на чемпионате мира в игре против Хорватии, не реализовал 11-метровый штрафной удар, пробив в штангу.

Тем не менее, на 79 минуте гости все же сократили отставание в счете. Выход один на один реализовал Джефферсон Фарфан. Однако на большее "железнодорожников" не хватило.

После победы "Спартак" сравнялся с "Локомотивом" по очкам и занимает четвертое место в турнирной таблице с 25 баллами.

По ходу матча фанаты "Спартака" организовали несколько скандальных акций. В частности, к Денису Глушакову, как и в игре "красно-белых" с австрийским "Рапидом" в Лиге Европы, выбежал фанат. До игрока он добежать не успел, так как его сбили стюарды. Сам Глушаков подошел к болельщику и помог ему подняться. Фанат успел что-то сказать футболисту, после чего, его увели с поля, сообщает "Чемпионат.com". Кроме того, болельщики "Спартака" оскорбляли с трибун вратаря "Локомотива" Гилерме.