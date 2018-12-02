"Перед людьми извинитесь": группа Чайф поругалась с экипажем самолета

​В Сети появилось видео с инцидентом на борту рейса Новосибирск — Екатеринбург

Участники рок-группы "Чайф" устроили скандал на борту самолета авиакомпании S7. Причина в проблемах с температурой воздуха в салоне, которая доходила до 40 градусов тепла.

Горячий воздух из кондиционеров самолета Embraer 170 пошел еще перед взлетом, который постоянно откладывался. Температура не нормализовалась даже после того, как борт оторвался от земли. Из-за таких условий пассажиры почувствовали себя плохо. Среди них оказались участники популярной группы.

Как передает сайт E1.RU, некоторых пассажиров пришлось приводить в себя при помощи нашатыря. Также стюардессы воспользовались водой и влажными полотенцами.

В результате, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин не выдержал и от лица пассажиров пошел разбираться с проблемой к пилотам. После этого командир судна вышел на связь с пассажирами. По его словам, трудности с температурой воздуха в салоне были связаны с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем.

Стюардессы сказали Шахрину, что уже доложили о случившемся на землю. По прибытии должен быть составлен рапорт.

"Бардак. Просто бардак", — ответил Шахрин.

Одна из стюардесс начала просить прощения за эту ситуацию перед Шахриным и еще одним участником "Чайф" Владимиром Бегуновым.

"Да почему вы перед нами-то извиняетесь — вы перед людьми извиняйтесь!" — заявил Бегунов.

Между тем, перед посадкой в самолет, пассажиры и участники группы, напротив, пережили сибирские 25-градусные морозы сидя в автобусе. Водитель отказывался закрывать его двери, так как ждал опаздывающего пассажира.

Позднее пресс-секретарь группы Марина Залогина рассказала, что музыканты не будут предъявлять требования о компенсации авиакомпании из-за неудобств, передает ТАСС.

"Из Иркутска в Новосибирск доехали нормально, а вот из Новосибирска в Екатеринбург случилось такое обстоятельство. Тяжело, конечно, было, но наши артисты сказали: "Как любое хорошее, доброе дело в России, наш тур завершился баней", - отметила она.