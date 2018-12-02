"Позвони мне, позвони": Путин проигнорировал Порошенко

Запрос украинского лидера оставили без внимания

Мария Захарова распекла Пётра Порошенко после его интервью France24. Украинский президент пожаловался журналистам, что у него не выходит связаться с Владимиром Путиным.

Со слов Порошенко, его запрос на проведение телефонного разговора в любом формате не был принят. На заявление главы Украины обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она процитировала его жалобу в своём посту в Facebook и сопроводила пост ссылкой на песню Ирины Муравьевой "Позвони мне, позвони".

Ранее в воскресенье Захарова также возмутилась другим высказыванием Порошенко. Последний обвинил Россию в том, что она якобы пытается захватить Мариуполь и Бердянск.

"Перефразируя его же изречение: это именно Россия "защищает Европу от варварства, терроризма, агрессии", - говорится в ее посте в соцсети.

Захарова также припомнила киевскому режиму, что современную Украину характеризует тотальный контроль над СМИ, разгул экстремистов, постоянные провокации и необузданная коррупция.