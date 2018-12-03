Мединский доказал подвиг 28 панфиловцев

Министр культуры ранее назвал "мразями кончеными" всех, кто не верит в легенду о бойцах

Российское военно-историческое общество нашло три новых доказательства, что бой 28 панфиловцев в действительности был. Об этом рассказал министр культуры России Владимир Мединский.

Среди доказательств - описания боя панфиловцев, найденные в рассекреченных осенью 2018 года документах, а также подробности обстоятельств вокруг боя.

"Скажем, слова политрука Клочкова "Отступать некуда", – приводит пример Мединский. По его словам, новые документы свидетельствуют о достоверности боя, который считали легендой.

Выдержки из документа под грифом "Смерш" 1942-1944 годов и статью о 28 панфиловцах, которую написал Мединский, опубликовала "Российская газета".

Тех, кто выступает против легенды о 28 панфиловцах, Мединский ранее назвал "мразями кончеными". Он уверен, что это святая легенда, к которой нельзя прикасаться.