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Первый после аварии "Союза" экипаж приготовился лететь на МКС

08:09
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Старт этой экспедиции планировался на ноябрь, но был перенесен из-за аварии

В понедельник с космодрома Байконур на МКС отправится экипаж новой экспедиции в составе россиянина Олега Кононенко, американки Энн Макклейн и канадца Давида Сен-Жака. На станции они проведут чуть более полугода.
Дети космонавта Олега Кононенко переживают за старт "Союза"

Самый опытный среди них - Кононенко, он полетит на МКС в четвертый раз. А его коллеги побывают на орбите впервые. Старт этой экспедиции планировался на конец ноября, однако был перенесен из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", передает "МИР24".

11 октября произошла нештатная ситуация после старта "Союза", тогда на корабле находились Алексей Овчинин и Ник Хейг, они не пострадали, поскольку правильно сработала система аварийного спасения. И, как заявили в ходе пресс-конференции участники нынешней экспедиции, до начала старта они отрабатывали действия в нештатных ситуациях,  но уверены в надежности как техники так и людей.

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