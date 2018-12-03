Первый после аварии "Союза" экипаж приготовился лететь на МКС

Старт этой экспедиции планировался на ноябрь, но был перенесен из-за аварии

В понедельник с космодрома Байконур на МКС отправится экипаж новой экспедиции в составе россиянина Олега Кононенко, американки Энн Макклейн и канадца Давида Сен-Жака. На станции они проведут чуть более полугода.

Самый опытный среди них - Кононенко, он полетит на МКС в четвертый раз. А его коллеги побывают на орбите впервые. Старт этой экспедиции планировался на конец ноября, однако был перенесен из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", передает "МИР24".

11 октября произошла нештатная ситуация после старта "Союза", тогда на корабле находились Алексей Овчинин и Ник Хейг, они не пострадали, поскольку правильно сработала система аварийного спасения. И, как заявили в ходе пресс-конференции участники нынешней экспедиции, до начала старта они отрабатывали действия в нештатных ситуациях, но уверены в надежности как техники так и людей.