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Раскрыта секретная операция британцев на Украине

08:20
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Посольство России оценило данные об операции Великобритании на Украине

Секретная операция, которую Великобритания собирается начать на Украине, это явный элемент масштабного военного присутствия. Так в нашем посольстве в Лондоне прокомментировали сообщение BBC о том, что несколько подразделений из секретной 77-й бригады британской армии отправлены на Украину для проведения информационных войн.

По мнению посольства, если информация соответствует действительности, то последствия сложно переоценить. 77-я бригада специализируется на выполнении военных задач в интернете, психологическом воздействии и дезинформации, отмечает "Газета.Ru".

Наши дипломаты считают, что Лондон увеличивает свое присутствие неслучайно - в марте на Украине должны пройти  президентские выборы. Ранее было известно о направлении британских инструкторов для подготовки частей ВСУ к спецоперациям  против  мирных  жителей ДНР и ЛНР.

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