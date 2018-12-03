Американские бомбы не помогли: боевики ИГ сдали крепость армии Сирии

Боевики превратили плато в неприступный бастион

Сирийские войска полностью освободили вулканическое плато Эс-Сафа от боевиков. Таким образом под контролем правительственных сил теперь весь юг страны. Террористы долгое время удерживали эти позиции - понадобилась целая серия военных операций, проведенных при поддержке российских вооруженных сил.

Это последний выстрел в "черной пустыне" на склонах потухшего вулкана Тель Эс-Сафа. Боевики превратили его, казалось, в неприступный бастион. Массивные валуны, природные расселины и гроты – все было приспособлено под укрытия и огневые точки. Сегодня эти позиция отбиты сирийской армией, передает "ТВ Центр".

"Здесь у них было два снайперских гнезда. Во время нашей атаки они выползали, занимали позицию и "снимали" одного нашего солдата за другим... Постоянно меняли позиции, прикрывая друг друга", - рассказал сирийский военный.

Несколько недель артиллерия сирийской армии штурмовала эту цитадель. Пробить базальтовые породы огнем пушек и минометов было невозможно. Все главные укрепления, жилые помещения, госпиталь и склады с оружием террористы устроили под толщей грунта. В тоннелях и подземных галереях.

Такими коридорами пронизаны буквально все укрепления террористов под землей. Надо сказать, что сделаны они очень хитроумно. Прокопаны не прямо, а имеют зигзагообразную форму. Это для того, чтобы легче обороняться и устраивать засады. Еще очень изобретательно боевики устанавливали здесь растяжки. Не на уровне пола, а над головой. С таким расчетом, что человек, который войдет в тоннель в темноте, даже с фонариком в руках, будет автоматически интуитивно смотреть себе под ноги, и светить соответственно, и не обратит внимания на ловушку под потолком.

Эти казематы боевики готовили к обороне несколько месяцев. Полевые командиры перебросили сюда подкрепление из лагерей беженцев, которые находятся на подконтрольных американцам территориях Сирии и, по сути, давно превратились в базы по подготовке рекрутов. Поддерживали связь по спутниковым телефонам с координаторами из-за рубежа. Заранее привозили дорогостоящее вооружение. В основном, реактивные противотанковые установки. Кстати, тоже производства США. Поэтому захватить природную крепость, в которой окопались боевики, сходу оказалось невозможно.

Сопротивление начало слабеть, когда, несмотря на тяжелый для гусеничной техники рельеф, к операции присоединились танковые подразделения. Под прикрытием "брони" пехотинцы сначала заняли позиции вокруг главного хребта, где у боевиков были главные огневые точки. А затем короткими бросками прорывались вперед и метр за метром, отбивали расселины.

"Впервые военная операция здесь проводилась с использованием тяжелого вооружения и техники. На этом участке противник создал глубоко эшелонированную, подготовленную оборону, которая была насыщена обилием противотанковых и снайперских засад, минных полей и путей манёвра. На всех рубежах обороны у противника были складированы боеприпасы и склады с продовольствием. По существу вулканическое плато представляло собой неприступную крепость", - сообщил представитель командования группировки войск России в Сирии Олег Макаревич.

Сегодня укрепления террористов разминируют саперы. В траншеях и вокруг плато, еще сотни фугасов, ловушек и тайников с оружием. Оплот запрещенного в нашей стране "Исламского государства" на юге Сирии пал.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.