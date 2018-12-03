Появились новые данные о погибших в ВОВ

В преддверии празднования Дня неизвестного солдата Минобороны обнародовало секретные документы

Минобороны рассекретило уникальные документы ко Дню неизвестного солдата. Среди них – учетная карточка воинского захоронения, откуда 3 декабря 1966 года был взят прах и с почестями предан земле у Кремлевской стены, где вскоре загорелся Вечный огонь, передает "ТВ Центр".

Братская могила на 40-ом километре Ленинградского шоссе находится на том самом месте, где зимой 1941 года проходила линия обороны Москвы. Из архивных материалов можно узнать о кровопролитных боях на подступах к столице, а именно, как 3 декабря стрелковый полк 354-ой дивизии удерживал рубеж Большие Ржавки-Савёлки. Бойцы противостояли ожесточенному натиску врага – это рассказ о великом воинском и человеческом подвиге.