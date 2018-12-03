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НОВОСТИ

Появились новые данные о погибших в ВОВ

08:52
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

В преддверии празднования Дня неизвестного солдата Минобороны обнародовало секретные документы

Минобороны рассекретило уникальные документы ко Дню неизвестного солдата. Среди них – учетная карточка воинского захоронения, откуда 3 декабря 1966 года был взят прах и с почестями предан земле у Кремлевской стены, где вскоре загорелся Вечный огонь, передает "ТВ Центр".
"Границу не переходить": Минобороны рассекретило документы начала ВОВ

Братская могила на 40-ом километре Ленинградского шоссе находится на том самом месте, где зимой 1941 года проходила линия обороны Москвы. Из архивных материалов можно узнать о кровопролитных боях на подступах к столице, а именно, как  3 декабря стрелковый полк 354-ой дивизии удерживал рубеж Большие Ржавки-Савёлки. Бойцы противостояли ожесточенному натиску врага – это рассказ о великом воинском и человеческом подвиге.

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