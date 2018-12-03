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Порошенко публично пожаловался на Путина

08:16
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Президент Украины в очередной раз рассказал о нежелании российского лидера общаться с ним

Президент России Владимир Путин не хочет говорить с украинским лидером Петром Порошенко на тему произошедшего в Керченском проливе 25 ноября. По словам украинского президента, российской стороне был направлен запрос на проведение переговоров с использованием самых разных форматов.

Порошенко готов провести встречу с Путиным в двустороннем формате, или с привлечением партнёров из США, а также нормандской четвёрки. Он добавил, что дал указание своей администрации связаться с российским лидером сразу после инцидента в Керченском проливе. По его словам, Россия своими действиями 25 ноября грубо нарушила нормы международного права.

В эфире телеканала France 24 Порошенко также подчеркнул, что встречался с родственниками задержанных украинских моряков. По его словам, "они не преступники, как хочет показать Путин, они пленники войны".

27 ноября Порошенко уже жаловался на тщетность попыток связаться с президентом России по поводу инцидента в Керченском проливе. В Кремле рассказали, что контактов двух лидеров не было. При этом, известно, что в ночь на 27 ноября Владимир Путин обсудил ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля украинских ВМС нарушили границу России, пытаясь прорваться в Азовское море. При этом в один момент они расчехлили артиллерийские установки. В итоге они были задержаны погранслужбой ФСБ.

После этого в Крыму были арестованы 24 украинских моряка. Позднее их всех перевели в СИЗО Москвы.

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