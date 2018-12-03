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"Её сдали": Раскрыта правда о проигрыше Медведевой на Олимпиаде

08:10
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Наталья Бестемьянова обвинила Алину Загитову в нечестной победе

Бестемьянова убеждена, что на Олимпийских играх 2018 должна была победить Евгения Медведева, а не  ее младшая коллега по сборной Алина Загитова. "Ей так мало поставили GOE (оценка за качество исполнения элемента. - Прим.Ред.). Ей должны были поставить выше компоненты. И наша команда должна была за это бороться, но ее сдали", - заявила спортсменка.

Олимпийская чемпионка 1988 года подчеркнула, что Женя проиграла нечестно. Загитова обошла Медведеву лишь в прыжках, исполнив на один каскад больше. Все остальные элементы и все компоненты, по мнению Бестемьяновой, у Евгении были выше. "И никто этим не занялся. Поэтому мы находимся в таком гневе", - пояснила она.

"Если бы Медведева каталась за Канаду, она бы выиграла", –  заявила Бестемьянова в программе "Фетисов", добавив, что российские чиновники из федерации фигурного катания бросили Евгению, "никто ее не поддержал".

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане Медведева стала обладательницей двух серебряных наград. Ее соперница Загитова взяла золото в женском одиночном катании.

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