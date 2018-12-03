Алана Мамаева шокировала признанием о любовнице мужа

Супруга футболиста рассказала, из-за кого возник конфликт с водителем на автостоянке в Москве

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев оказался неверным мужем. Об этом заявила его супруга Алана.

Такая информация была опубликована в Instagram девушки. В настоящее время пост, вероятно, удален со страницы Аланы Мамаевой. Однако TVC.Ru смог найти скриншот ее сообщения.

В нем она опубликовала снимок страницы любовницы Мамаева в Instagram. Также она оставила там ее номер телефона, пишет "Газета.Ru".

"Мой "муж" семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса", — написала жена футболиста.

Инциденты с участием Павла Мамаева, а также еще одного футболиста Александра Кокорина и их приятелей произошли 8 октября. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала. После этого в кафе они стали участниками еще одного конфликта с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.

Тверской суд Москвы отправил обоих футболистов под арест до 8 декабря. Позднее срок предварительного расследования по этому делу был продлен до февраля следующего года.

В Сети высказывались предположения, что Мамаев мог проводить тот день с другой женщиной. Однако официального подтверждения такая информация до сих пор не получала.