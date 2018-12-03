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В России создан уникальный аппарат для лечения рака

09:36
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Прибор можно расположить в обычной клинике

Новое устройство для уничтожения злокачественных опухолей при помощи облучения нейтронами разработано в России. Прототип прибора испытали на мелких домашних животных. В ходе эксперимента сочеталось облучение нейтронами и фотонами.

Прибор разработали ученые Института автоматики имени Духова в коллаборации с сотрудниками медицинского радиологического научного центра имени Цыба. Это филиал "НМИЦ радиологии" Минздрава.

Новый генератор займет примерно столько же места, сколько занимает обычный стул. Его можно будет расположить в обычной клинике, пишет газета "Известия".

40 лет назад ученые доказали, что нейтроны эффективнее борются со злокачественными опухолями, чем другие виды излучения при равных дозах. Они производят вторичные частицы при излучении. Это протоны и тяжелые ионы, которые обеспечивают двухнитевые разрывы ДНК, летальные для опухолевой клетки.

Тем не менее, современные генерирующие нейтронное излучение установки занимают целое здание. Кроме того, терапию могут пройти не более 10 пациентов в день.

Также при лечении нейтронами, излучаемыми портативными, или большими установками, существует высокий риск повреждения здоровых тканей, которые окружают опухоль. Этот факт учли в Обнинске, где разработали особые схемы комплексного облучения фотонами и нейтронами. Совместное применение позволяет снизить общую дозу облучения.

В настоящее время коллектив ученые разрабатывает медицинскую технологию на основе созданного портативного ими генератора нейтронов. Комплекс будет включать специальное программное обеспечение, различные системы для точного перемещения пациента, управления нейтронным пучком и обеспечения безопасности.

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