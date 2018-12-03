Мошенники изощренно атакуют россиян перед Новым годом

Все больше злоумышленников пользуются фишингом

К Новому году ожидается рост активности интернет-мошенников, которые занимаются фишингом – выманиванием персональных данных и сведений о банковских картах. В "Лаборатории Касперского" отметили, что число подобных преступлений увеличивается в связи с предновогодними распродажами.

По статистике, за I квартал 2018 года зафиксировано 94 миллиона отраженных попыток перехода пользователей на фишинговые страницы. За второй квартал их стало 107 миллионов, а за третий — 137 миллионов.

При этом в России объемы фишинга продолжают расти на протяжении всего года быстрыми темпами, пишет газета "Известия". В частности, количество атак, зафиксированное в III квартале текущего года, составило больше половины той величины, которая была обнаружена в 2017 году.

Это происходит в связи с тем, что мошенники постоянно изобретают новые схемы, задействуют новые каналы распространения спама и фишинговых ссылок, заимствуют идеи у иностранных коллег, а также эксплуатируют популярные темы и события в качестве приманки.

Как правило, фишинг проводится с помощью поддельных сайтов. В адресе похожие символы алфавита заменяются друг на друга. В частности, букву "o" можно заменить на ноль или букву I на l (L). С этих сайтов мошенники рассылают спам и требуют перейти на фальшивую страницу госуслуг, налоговой службы, банка или онлайн-магазина.