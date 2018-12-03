Порошенко обвинили в отправке моряков на смерть

Украинский депутат убежден, что президенту была бы на руку гибель моряков

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев рассказал о выгоде инцидента в Керченском проливе для президента страны. По словам нардепа, если бы украинские моряки погибли "Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком".

"Если сейчас анализировать, какие команды получили наши моряки, то, скорее всего, это был билет в один конец", - убежден украинский депутат. Мураев считает, что эта провокация могла бы послужить поводом для продления санкций в отношении России.

Кроме того, нардеп рассказал, что из-за личности самого Порошенко многие государства стали хуже относиться к Украине. "И это огромная беда", - резюмировал парламентарий на своем YouTube-канале.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Украинские моряки пошли на провокацию, но были задержаны российскими пограничниками.