ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко обвинили в отправке моряков на смерть

10:05
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Украинский депутат убежден, что президенту была бы на руку гибель моряков

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев рассказал о выгоде инцидента в Керченском проливе для президента страны. По словам нардепа, если бы украинские моряки погибли "Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком".

"Если сейчас анализировать, какие команды получили наши моряки, то, скорее всего, это был билет в один конец", - убежден украинский депутат. Мураев считает, что эта провокация могла бы послужить поводом для продления санкций в отношении России.

Кроме того, нардеп рассказал, что из-за личности самого Порошенко многие государства стали хуже относиться к Украине. "И это огромная беда", - резюмировал парламентарий на своем YouTube-канале.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Украинские моряки пошли на провокацию, но были задержаны российскими пограничниками.

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿