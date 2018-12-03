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"Кто-то ревнует": одинокого Трампа подняли насмех

10:30
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Известные актеры и обычные люди посмеялись над Трампом из-за его решения не встречаться с Путиным

В интернете продолжают высмеивать Дональда Трампа, который отказался от встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Не остался в стороне и известный голливудский актер Джим Керри. Он опубликовал саркастическую зарисовку, на которой изображена встреча российского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

На картинке в Twitter позади лидеров находится одиноко сидящий за столом президент США Дональд Трамп. Путин говорит: "Кто-то ревнует", саудовский принц ему вторит: "Это так забавно!".

Обычные пользователи в соцсетях также шутят над отменой Трампом встречи с президентом России.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча Путина и Трампа может состояться в июне на "двадцатке". 

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