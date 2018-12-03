"Кто-то ревнует": одинокого Трампа подняли насмех

Известные актеры и обычные люди посмеялись над Трампом из-за его решения не встречаться с Путиным
В интернете продолжают высмеивать Дональда Трампа, который отказался от встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Не остался в стороне и известный голливудский актер Джим Керри. Он опубликовал саркастическую зарисовку, на которой изображена встреча российского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.
Ain’t nuthin but a G-20 thing, baaaabay! pic.twitter.com/XBuVQjy8aH— Jim Carrey (@JimCarrey) 2 декабря 2018 г.
На картинке в Twitter позади лидеров находится одиноко сидящий за столом президент США Дональд Трамп. Путин говорит: "Кто-то ревнует", саудовский принц ему вторит: "Это так забавно!".
Обычные пользователи в соцсетях также шутят над отменой Трампом встречи с президентом России.
А Трамп опять, сегодня не придёт.— Сталкер (@ValBodin) 30 ноября 2018 г.
А я так ждал, надеялся и верил,
Что зазвонят опять колокола,
И он войдет в распахнутые двери... pic.twitter.com/SQGJyNJrik
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча Путина и Трампа может состояться в июне на "двадцатке".