Мишель Обама утешила получившую взбучку Меган Маркл

Герцогиню Сассекскую отругали за неуважение к прислуге

Меган Маркл и принц Гарри неожиданно оставили Кенсингтонский дворец и переехали жить во Фрогмор. Причина "бегства" из королевской резиденции не называлась. Это породило множество слухов.

Британские СМИ уверены, что между герцогиней Сассекской и Кейт Миддлтон произошел конфликт. Как пишет Sun, жены принцев развернули настоящую "холодную войну". Предположительно, рассорила герцогинь прислуга. Произошло это еще перед свадьбой Меган и Гарри. Кейт Миддлтон якобы застала как американская актриса в грубой форме отчитывает служанку. Герцогиня Кембриджская отчитала Меган Маркл и попросила ее обходиться помягче с прислугой. После этого актриса затаила обиду, пишут "Дни.Ру".

Пока представители Кенсингтонского дворца отрицают все слухи о конфликте герцогинь. У Меган Маркл появилась неожиданная защитница. Бывшая первая леди США Мишель Обама написала жене принца Гарри письмо, в котором выразила поддержку. Обама попросила Маркл оставаться сильной и не поддаваться давлению.