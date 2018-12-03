Названа дата выхода Катара из ОПЕК

Министр энергетики эмирата назвал причины такого решения

Катар с 1 января 2019 года покидает Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Такое решение озвучил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

Уже 3 декабря Доха проинформирует об этом решении организацию. Министр добавил, что такой шаг Катара не связан с политикой или разногласиями с другими странами-членами картеля. Страна хочет сосредоточиться на добыче газа, а также производстве сжиженного природного газа, производство которого планируется повысить с 77 до 110 миллионов тонн в год.

"Это решение техническое, вызванное желанием укрепить позицию Катара как надежного поставщика энергии в мире, а также исходя из объемов добычи нефти Катаром", — приводит слова аль-Кааби РИА Новости.

Вместе с тем, в Дохе пообещали, что продолжат выполнять все международные договоренности.

Сейчас Катар добывает около 620 тысяч баррелей нефти в сутки. Также эмират является крупнейшим экспортером СПГ в мире. До 2024 года эта страна запустит четыре новых производственных линии этого природного ресурса.

ОПЕК была создана нефтедобывающими государствами для контроля квот добычи нефти. Ее члены контролируют около двух третей мировых запасов сырья. В 2016 году члены ОПЕК, а также некоторые не входящие в эту организацию страны договорились о существенном сокращении добычи нефти.