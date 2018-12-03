Подвиг 28 панфиловцев получил новое подтверждение

Поисками материалов о легендарном эпизоде битвы за Москву занималось Российское военно-историческое общество

В понедельник в России отмечают День Неизвестного Солдата. Дата была установлена в память о российских и советских воинах, погибших во время боевых действий. В честь тех, кто совершил бессмертный подвиг, но их имена так и не удалось установить. Ко Дню Неизвестного Солдата наше Минобороны рассекретило уникальные документы времён Великой Отечественной войны.

"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Мемориал воинской славы у кремлевской стены был открыт в 8 мая 1967 года. В центре - Могила Неизвестного Солдата. Его прах был взят 3 декабря 1966 года из братского захоронения на 40-м километре Ленинградского шоссе у города Зеленограда. Установить имя воина не удалось и по сей день. Но документы Центрального архива Министерства обороны сообщаю, какие части вели ожесточенные бои на самых подступах к Москве осенью и зимой 41-го. Среди них 354 стрелковая дивизия, журнал боевых действий которой среди рассекреченных материалов.

"1199 стрелковый полк без одного батальона имеет задачу прочно укрепиться на рубеже западной окарины села Большие Ржавки и западной окраины Савелки в готовности контратаковать в направлении Матушкино, Красный Октябрь", - сообщили в оборонном ведомстве.

Боевой журнал дивизии свидетельствует: огонь противника был беспощадным. За десять дней боев 354-ая стрелковая дивизия потеряла более трех тысяч человек. Но враг был остановлен. А 7 декабря 1941-го по приказу командующего 16 армией Рокоссовского началось контрнаступление.

Бои не на жизнь, а на смерть шли на всех направлениях к северу и западу от Москвы. 28 ноября 1941 и 22 января 42-го в газете "Красная звезда" были опубликованы статьи о подвиге 28 героев-панфиловцев. Автор - военкор Александр Кривицкий. Именно тогда страна узнала легендарные слова политрука Клочкова "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва". Подвиг панфиловцев увековечили в фильмах, книгах, поэмах. Но нашлись и те, кто поставил под сомнение подлинность событий у разъезда Дубосеково. Ответом скептикам стали новые архивные документы, которые разыскало Российское военно-историческое общество. Новые доказательства содержатся и в рассекреченных осенью этого года материалах ФСБ - дело под грифом "Смерш" 1942-1944 годов.

"Под утро 16 ноября 1941 года немцы повели наступление на нашу оборону… Политрук т. Клочков приказал выйти из окопов в проходимые щели и сказал нам, что мы остались одни на рубеже, отходить не будем, а будем драться до последнего... После получения команды... мы подползали к танкам и под гусеницы подкладывали связки гранат, а в щели экипажей танков бросали бутылки с горючей жидкостью. Мы уничтожили большую группу танков... После того как была отбита первая танковая атака, против нас двинулись ещё до 30 немецких танков, эту колонну танков противника мы тоже встретили с боем", - говорится в материалах.

Документы свидетельствуют: 28 гвардейцев-панфиловцев в основном были из второго взвода 4-й стрелковой роты, которой капитан Гундилович. Но в том бое принимали участие и другие подразделения. Кому-то из красноармейцев удалось выжить. Их свидетельства сегодня - бесценный материал для изучения и ответ тем, кто считает, что история подвига панфиловцев - лишь красивая легенда, придуманная военкором Кривицким.

Со дня подвига героев-панфиловцев прошло 77 лет. В 1975 году на месте легендарного боя был открыт мемориал. В понедельник еще одна страница тех событий открыта.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".