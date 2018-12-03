Отправляющиеся на МКС космонавты готовы к ЧП

Старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11" намечен на 14:31

Через считанные часы с космодрома Байконур отправится экипаж новой длительной экспедиции МКС. Россиянин Олег Кононенко, американский астронавт Энн Макклейн и канадский специалист Давид Сен-Жак проведут на станции более полугода. Запланированы десятки научных экспериментов. Полёт будет проходить по сокращённой схеме.

Пожалуй, самые трогательные кадры с пресс-конференции участников экспедиции. В следующий раз своих родных космонавты увидят нескоро - только через несколько месяцев, когда вернутся с МКС, передает "ТВ Центр".

Попасть в кадр всем сразу - а в основном и дублирующем составах по три человека - непросто. Окончательно имена тех, кто в понедельник поднимется на борт "Союза", были утверждены накануне. Это герой России космонавт Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Представитель нашей страны - самый опытный член экипажа. На МКС он отправится в четвертый раз. Подготовка перед полетом настолько серьезная, что устройство "Союза", как шутят космонавты, теперь снится им по ночам.

"В течение года мы изучаем устройство корабля, все его системы и принципы работы, а потом сдаем экзамен. Российские специалисты дают пилотам настолько глубокие знания, что, мне кажется, я теперь сам могу собрать "Союз" у себя на даче", - шутит астронавт Давид Сен-Жак.

Это первый пилотируемый пуск после аварии, которая случилась в начале октября. Тогда россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу пришлось экстренно вернуться на землю. Система аварийного спасения сработала безупречно, члены экипажа не пострадали. Все варианты нештатных ситуаций новым экипажем изучены и отработаны до автоматизма. Однако в надежности техники и персонала они не сомневаются.

"Риск - это составляющее нашей профессии, мы проходим много тренировок, где отрабатываем различные нештатные ситуации, поэтому мы понимаем, что мы можем столкнуться с ними в реальном космическом полете. И мы также понимаем, что люди собирают и корабль, и ракету, они стараются это сделать максимально аккуратно", - отметил летчик-космонавт Олег Кононенко.

За 194 дня на орбите экипажу предстоит провести десятки научных экспериментов. Олег Кононенко и участник предыдущей экспедиции Сергей Прокопьев - он будет работать на МКС до конца декабря - вместе выйдут в открытый космос. Они обследуют кусок обшивки, в которой в августе было обнаружено отверстие. Эти данные помогут установить причину ЧП. Старт "Союза" запланирован в понедельник на 14:31 по московскому времени.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".