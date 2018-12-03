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В Москве стали меньше красть и угонять машины

11:58
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Ранее лишь треть москвичей считали город безопасным, сейчас ситуация кардинально изменилась

Безопасность москвичей и работу правоохранительных органов обсуждают в понедельник на ежегодном общегородском совещании по вопросам профилактики правонарушений в столице. Итоги уходящего года подвёл Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Сергей Собянин отметил значительное улучшение статистики - за последнее время в 4 раза уменьшилось число краж и угонов. Система безопасности в городе продолжает модернизироваться. На помощь приходят современные технологии – например, новые камеры с системой распознавания лиц. В своём докладе мэр обратил внимание на тему общественной безопасности.

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