В Москве стали меньше красть и угонять машины

Ранее лишь треть москвичей считали город безопасным, сейчас ситуация кардинально изменилась

Безопасность москвичей и работу правоохранительных органов обсуждают в понедельник на ежегодном общегородском совещании по вопросам профилактики правонарушений в столице. Итоги уходящего года подвёл Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Сергей Собянин отметил значительное улучшение статистики - за последнее время в 4 раза уменьшилось число краж и угонов. Система безопасности в городе продолжает модернизироваться. На помощь приходят современные технологии – например, новые камеры с системой распознавания лиц. В своём докладе мэр обратил внимание на тему общественной безопасности.