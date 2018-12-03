"Прививка от равнодушия": в Москву приехали 15 тысяч волонтеров

В столице стартовал форум, в котором принимают участие тысячи волонтеров из разных стран

В Москве проходит Международный форум добровольцев, уже приехали сотни гостей, а всего в нем примут участие почти 15 тысяч волонтеров из 120 стран. В понедельник как раз начинается масштабная деловая программа, в ходе которой подведут итоги года. Активисты уже успели обменяться опытом.

Найти в лесу заблудившегося человека - задача не из легких. Нужно как минимум уметь ориентироваться на местности. В игровых ситуациях добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" учат волонтеров азам спасательных операций.

"Приехали ребята из разных стран. И, конечно, не у всех есть подходящая одежда. Мы, как смогли, одели некоторых в валенки, ботинки нашли подходящие. Но, в общем и целом, наша задача сегодня показать, что такое поиск пропавшего человека", - рассказал председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

Каждый, кто не побоялся мороза и приехал в лес, точно знает, зачем ему нужны такие знания. В поисках используют не только технику, но и животных. С высоты лошади увидеть вдалеке что-то необычное значительно проще.

Площадок полезной программы Международного форума добровольцев оказалось на любой вкус. Медики чаще всего оставались верны своей профессии и выбирали мероприятия в больницах. Ведь смех детей - одно из самых лучших лекарств. А вот как его вызвать - это и был секрет, которым щедро делились российские волонтеры со своими международными коллегами. Рисование, подвижные игры. И, конечно же, украшение новогодней елки.

Не остались без дела и благотворительные фонды помощи животным. Со своими питомцами они проводили мастер-классы в центрах поддержки семьи и детства.

Кристина Кузнецова - волонтер со стажем. Учит детей-инвалидов верховой езде на лошадях. Теперь в ее арсенале - еще один способ доставить детям радость. "Для меня это опыт, видеть реакцию детей. Понимать, что это действительно им нужно и полезно. И я уже четко представила то, как я буду работать в своем регионе. Я уже знаю, как это будет выглядеть в реальности", - говорит волонтер.

В реальности - это прививка от равнодушия. И искры счастья в глазах. Причем, не только детских, но и собачьих.

Екатерина Гоголева, Гергий Бабаян, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".