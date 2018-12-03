Boeing FlyDubai задержали при попытке "сбежать" из "Шереметьево"

Пилотам три часа объясняли, как они неправы

Попытка экипажа самолета Boeing-737 авиакомпании FlyDubai взлететь из московского аэропорта "Шереметьево" окончилась неприятностями для пилотов лайнера. Рейс был задержан на три часа, пока с ними проводили разбирательства.

Причина в том, что борт попытался взлететь без разрешения диспетчера. Инцидент произошел 2 декабря.

Лайнер уже начал разгон по взлетной полосе, передает "Интерфакс". Диспетчеры "Шереметьево" вовремя опомнились и успели остановить взлет. После этого самолет в экстренном режиме вернулся на стоянку.

В Дубай лайнер вылетел только после того, как пилотам объяснили правила взлета с территории аэропорта.

30 ноября в "Шереметьево" произошел инцидент с другим Boeing. Когда лайнер вырулил на ВПП, туда неожиданно выбежал посторонний человек. На счастье мужчины, его заметили диспетчеры и отменили взлет самолета. Позднее выяснилось, что по полосе "гулял" рабочий дорожно-строительной компании.