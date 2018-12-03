Россиянам пообещали повышение зарплат в новом году

В стране 4,4% работников получают в месяц более 100 тысяч рублей

В 2019 году в России продолжится рост зарплат. К такому выводу пришли эксперты РИА Рейтинг.

Они отметили, что в текущем году произошло резкое повышение минимального размера оплаты труда. В прошлом году он был равен 7800 рублей, а в 2018-м МРОТ вырос на 43%. Он повышался два раза до 11 163 рублей в месяц.

Также может продолжиться тенденция роста средней зарплаты. Такие выводы можно сделать на основании того, что отдельные сектора экономики показали заметный прирост среднего дохода сотрудников.

В настоящее время в России 4,4% работников получают в месяц более 100 тысяч. За год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта.

Также специалисты назвали регионы-лидеры по доле высоких зарплат, сообщает РИА Новости. На первом месте располагается Ямало-Hенецкий автономный округ, где более 27% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц. В 2017 году их было менее 24%. Доля занятых с низкими зарплатами составила только 1,5%. Этот результат стал третьим по стране. Меньше доля низких зарплат только на Чукотке и в Магадане.

На второй строчке - Чукотский автономный округ. Там 26% работающих получают более 100 тысяч в месяц. На третьей позиции по этому показателю оказался Hенецкий Автономный округ. Четвертой стала Магаданская область. Москву эксперты поставили на пятую позицию с результатом 17,6%. Хотя в прошлом году она была третьей.

Составляя рейтинг, специалисты использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей, а также долю низкооплачиваемых, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц и диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили, у жителей каких регионов самые высокие материальные требования в России. Ими оказались жители Владивостока, которым для счастья необходимо получать 208 тысяч рублей в месяц. Самые скромные пожелания по зарплатам озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга.