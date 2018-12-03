Французов жестко накажут за протесты в Париже

Министр юстиции Франции заявила, ответ "за уголовные преступления" будет довольно жестким

Более 200 человек, которых задержали в ходе массовых беспорядков в Париже, предстанут перед судом. Уже четвёртую неделю в республике не утихают демонстрации противников повышения цен на автомобильное топливо, передает "ТВ Центр".

Так называемая акция "жёлтых жилетов" в минувшую субботу переросла в массовые беспорядки, ставшими крупнейшими за последние 10 лет. Три человека погибли, еще более 130 получили ранения в столкновениях с полицией.

В ходе погромов пострадали и наши коллеги, журналисты российских телеканалов. Центр города превратился в настоящее поле битвы. Вандалы исписали лозунгами Триумфальную арку, выбили витрины магазинов и устроили более двух сотен пожаров.