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Книга рекордов Гиннеса назвала Севастополь российским городом

12:00
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Книга рекордов Гиннесса обнародовала сертификат, выданный гражданину Белоруссии, который установил рекорд в российском Севастополе

Книга рекордов Гиннеса зарегистрировала рекорд гражданина Белоруссии Александра Бендикова, который удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей. Достижение было установлено в Севастополе, при этом город в сертификате указан как российский, отмечает "Газета.Ru".

29 ноября украинская Государственная пограничная служба приняла решение закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан. Границу с полуостровом могут пересекать только граждане Украины. Эти ограничения будут распространяться в течение действия военного положения.

В октябре в Пхеньяне издали новый атлас мира, где Крым обозначен как российская территория. В МИД Северной Кореи пояснили, что страна "уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав России".

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